Ситуация на фронте сегодня 16 октября

Украинские бойцы наступают на Мелитопольском направлении и продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. Также им удалось отразить более 15 атак в районе Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений. Также, Российская Федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты «Искандер-М» и ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Всего враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Гремяч, Галагановка Черниговской области;

Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области;

Надежда, Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области;

Григоровка, Северск, Спорное, Клещиевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Очеретино, Степное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

Бургунка, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Степановка, Никольское, Херсон Херсонской области;

Ивановка Николаевской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника в районе населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тоненькое, Северное Донецкой области. Здесь наши воины отразили более 15 атак врага.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе севернее Приютного Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, безуспешно.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, успешно поражают составы и тылы противника.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одного - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны и 5 артиллерийских средств противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 287 770 военных.