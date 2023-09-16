Ситуація на фронті сьогодні 16 вересня

Атаки росіян

Ворог завдав вісім ракетних та понад 50 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Також, від цинічних ракетних ударів постраждало мирне населення міста Харків. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 15 приватних житлових будинків, зруйновано ліцей та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ. Завдав авіаційних ударів біля Степка Сумської області та Малої Вовчі, Плетенівки Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Галаганівка Чернігівської області; Рудак, Середина-Буда, Бачівськ, Садки, Рясне Сумської області та Стрілеча, Гатище, Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Синьківки та Копанки Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Фиголівка, Лиман Перший, Петропавлівка, Западне, Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Невське Луганської області та Серебрянка, Спірне Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Дронівка, Сіверськ, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили понад 10 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. Завдав авіаційний удар біля Кліщіївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Сєверного Донецької області. Авіаційних ударів зазнали Авдіївка та Сєверне Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Невельське, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби українські захисники успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнав населений пункт Старомайорське Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Світла Долина, Мала Токмачка, Оріхів та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Павлівка, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав та Львове Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Антонівка та Херсон Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

За результатами ведення наступальних (штурмових) дій українські воїни мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області.

Надзвичайні події

У деяких населених пунктах Бердянського району Херсонської області російські окупаційні війська розквартировуються у приватних будинках місцевих мешканців. Водночас, поширюється практика вивільнення приватних будинків після проведення фільтраційних заходів та примусове переселення місцевих мешканців по декілька сімей в один будинок.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала два удари по пунктах управління, 12 - по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та пʼять - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох зенітно-ракетним комплексам “Бук-М1” та пʼяти артилерійським засобам противника.

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