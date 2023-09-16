Ситуация на фронте сегодня 16 сентября

Атаки россиян

Враг нанес восемь ракетных и более 50 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Также, от циничных ракетных ударов пострадало мирное население города Харьков. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили более 15 частных жилых домов, разрушены лицей и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на фронте

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Нанес авиационные удары возле Степка Сумской области и Малой Волчьей, Плетеневки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Галагановка Черниговской области; Рудак, Середина-Буда, Бачевск, Садки, Рясное Сумской области и Стрелечья, Гатище, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку Синьковки и Копанки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Фиголевка, Лиман Первый, Петропавловка, Западное, Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Невское Луганской области и Серебрянка, Спорное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Северск, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили более 10 атак противника в районе Клещеевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районах Курдюмовки и Андреевки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Клищеевки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Авиационным ударам подверглись Авдеевка и Северное Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Александрополь, Керамик, Степное, Авдеевка, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники успешно отбили более 10 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Константиновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подвергся населенный пункт Старомайорское Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Светлая Долина, Малая Токмачка, Орехов и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Чаривне, Малая Токмачка, Орехов, Павловка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Львов Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Антоновка и Херсон Херсонской области.

Наступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

По результатам ведения наступательных (штурмовых) действий украинские воины имеют успех в районе Клищеевки Донецкой области.

Чрезвычайные происшествия

В некоторых населенных пунктах Бердянского района Херсонской области российские оккупационные войска расквартировываются в частных домах местных жителей. В то же время, распространяется практика высвобождения частных домов после проведения фильтрационных мероприятий и принудительное переселение местных жителей по несколько семей в один дом.

Потери россиян

В течение суток авиация Сил обороны нанесла два удара по пунктам управления, 12 - по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и пять - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по трем зенитно-ракетным комплексам "Бук-М1" и пяти артиллерийским средствам противника.

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