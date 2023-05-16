Ситуація на фронті сьогодні 16 травня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ .

Російські обстріли

Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України. Російський агресор цинічно продовжує застосовувати тактику терору.

Протягом цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), з яких усі було знищено нашими захисниками.

Ще 2 ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Протягом доби відбулось 44 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі у райони ведення бойових дій.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мурав’ї Чернігівської області; Ромашкове, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки в Харківській області

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка Табаївка Харківської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ і Червоне Донецької області.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут, Іванівське, Торецьк Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Велика Новосілка.

Обстріляв Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка Херсонської області.

Поміж тим, здійснив артобстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Надзвичайні події

Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно "Souria".

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби наші захисники знищили 1 іранський ударний БпЛА "Shahed" та 2 розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії разом з тим уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.