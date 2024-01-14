Ситуація на фронті сьогодні 14 січня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 32 ракетних та 91 авіаційний ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Веселе, Піщане, Іванівка Харківської області; Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Терни, Богданівка, Григорівка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Новоандріївка Запорізької області; Червоний Маяк, Зміївка, Берислав, Шляхове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів у районах Макіївки Луганської області й Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 2 атаки противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили 4 атаки противника південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дії на позиції українських захисників.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, 4 засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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