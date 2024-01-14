Ситуация на фронте сегодня 14 января

Атаки россиян

В целом враг нанес 32 ракетных и 91 авиационный удар, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Волчанск, Веселое, Песчаное, Ивановка Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Колодязи, Терны, Богдановка, Григорьевка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Очеретино, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Новоандреевка Запорожской области; Красный Маяк, Змеевка, Берислав, Шляховое Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника вблизи Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак противника в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак у Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 17 атак.

На Шахтерском направлении защитники отбили 4 атаки противника южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровнополя Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 2 атаки оккупантов в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действия на позиции украинских защитников.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств, 4 средства противовоздушной обороны, склад боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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