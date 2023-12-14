Ситуація на фронті сьогодні 14 грудня

Російські обстріли

Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем'яч Чернігівської області; Їздецьке, Попівка, Атинське Сумської області; Вовчанськ, Ветеринарне, Гур’їв Козачок Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку ворога східніше Тернів Донецької області. Також окупанти завдали авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва Луганської області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Спірне, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Так, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 - південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Тут противник, за підтримки авіації, здійснив 11 безуспішних атак позицій наших захисників.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника північніше Приютного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Малі Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Антонівка Херсонської області та Очаків Миколаївській області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Наступ ЗСУ

Українські воїни надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.