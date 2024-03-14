Ситуація на фронті сьогодні 14 березня

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку наші військові відбили 4 атаки противника у районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога поблизу населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку захисники відбили 7 атак позицій наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.

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