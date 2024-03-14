Ситуация на фронте сегодня 14 марта

Атаки россиян

В целом враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 36 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 22 этих ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Вольное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем были около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении наши военные отбили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении защитники отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и южнее Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении защитники отбили 7 атак позиций наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки, осуществлены 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районах сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

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