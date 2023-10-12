Ситуація на фронті сьогодні 12 жовтня

Російські обстріли

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Росіяни завдали 2 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. При цьому руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронті

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, продовжують обстріли населених пунктів з території Росії, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Загарбники завдали авіаційних ударів біля Попівки та Середини Буди Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Бучки Чернігівської області; Мефедівка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйківка, Степок Сумської області; Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 ворожі атаки в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські військові мужньо тримають оборону, відбили 7 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші військові успішно відбили близько 10 атак противника в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

При цьому українські військові продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Вони завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати росіян

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та 9 артилерійських засобів противника.

Нагадаємо, військові експерти розповіли, за якої умови бойові дії в Україні можуть затягнутися до 2025 року.

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