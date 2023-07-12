Ситуація на фронті сьогодні 12 липня

Ворожі атаки

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed. Усього було задіяно 28 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи наша ППО знищила 26 ударних БпЛА. Також нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Протягом минулої доби ворог завдав 65 авіаційних ударів та здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів в районах Волфиного Сумської області та Ветеринарного Харківської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 20 населених пунктів. Зокрема це Карповичі, Миколаївка Чернігівської області; Сопич, Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне, Стоївка і Сотницький Козачок на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Ворог завдав авіаційного удару в районах населених пунктів Подоли, Кучерівка та Кислівка Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка, Невське Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Роздолівка, Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Південне та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів біля Нью-Йорка та міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі, Сєверне та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Одрадного, Сторожевого, Рівнополя та Макарівки. Ворог здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Вугледар, Благодатне, Макарівка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області та Золота Балка, Молодіжне Херсонської області.

Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Полтавка, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а також Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Втрати ворога

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ противника.