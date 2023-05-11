Ситуація на фронті сьогодні 11 травня

Російські обстріли

Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя.

Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на фронтах

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Російська Федерація продовжує використовувати територію та матеріально-технічну базу Республіки Білорусь для проведення підготовки та бойового злагодження підрозділів Збройних сил Російської Федерації, сформованих за мобілізацією, для подальшого їх залучення до ведення бойових дій на території нашої країни.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Красний Хутір Чернігівської області та Кренидівка, Зноб-Новгородське, Уралове Сумської області.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Нововасилівка, Українське, Іскрисківщина, Білопілля, Яструбине, Кіндратівка та Басівка Сумської області, а також Гур'їв, Глибоке, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе, Синельникове, Зибине, Бочкове, Бударки та Великий Бурлук в Харківській області

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Одрадне, Дворічанське, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Спірне.

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське Луганської області, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне, Берестове та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки.

Завдав авіаційного удару по районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Торецьк, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав.

Завдав авіаударів поблизу Вугледара та Пречистівка. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Мала Токмачка, Омельник та Кізомис.

Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема: Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Золота Балка, Веселе, Львове, Іванівка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 7 ворожих БпЛА різних типів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.