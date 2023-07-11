Ситуація на фронті сьогодні 11 липня

Українські військові змогли відбити ворожі атаки на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Вони також продовжують стримувати наступ ворога на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли

Протягом доби загарбники атакували Україну ударними дронами іранського виробництва типу Shahed. Усього вони випустила 28 безпілотників, та наша ППО знищила 26 ударних БпЛА та два розвідувальних безпілотники типу Zala.

Окрім того, росіяни завдали 54 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на передовій

Окупанти й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках загарбники зберігають військову присутність. Протягом доби завдали авіаційного удару в районі Волфиного Сумської області. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, йдеться про Карповичі Чернігівської області; Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок у Харківській області.

На Куп’янському напрямку українські військові стійко тримають оборону. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Красне Перше, Кам’янка, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії, наші бійці успішно відбили атаки окупантів в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Проте від російських артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога у районах Авдіївки, Первомайського та Невельського. Загарбники завдали авіаційного удару в районі міста Авдіївка. Водночас росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, українські бійці відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдали авіаційних ударів біля Одрадного та Макарівки. Обстріляли населені пункти Вугледар, Благодатне, Велика Новосілка, Водяне та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Загарбники завдали авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка Запорізької області та Золота Балка Херсонської області.

Росіяни здійснили артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а також Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка в Миколаївській області. Водночас ЗСУ продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Терор росіян

У населеному пункті Генічеськ в окупованій частині Херсонської області набирають оберти репресії проти українців.

За наявною інформацією, потрапити "на підвал" стало в рази легше, оскільки місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед окупантами, постійно здійснюють наклепи на громадян та проводять безпідставні перевірки.

Окрім того, загарбники погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності російського паспорта, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу ворога, озброєння та військової техніки та 3 - по ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб ППО та одну станцію РЕБ окупантів.

Нагадаємо, військові експерти у коментарях РБК-Україна повідомили, що ситуація на Лиманському та Куп'янському напрямах має тенденцію до загострення. Вони зазначили, що загарбники зосередили там велику кількість живої сили та техніки.

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