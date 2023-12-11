Ситуація на фронті сьогодні 11 грудня

Російські обстріли

Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Ворог завдав 10 ракетних та здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Попівка, Порохонь Сумської області; Охрімівка, Вовчанськ, Бударки, Плетенівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 13 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Маркове, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Карлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 12 безуспішних атак на позиції наших захисників.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 3 атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Наступ ЗСУ

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати російським загарбникам вогневого ураження.

Втрати ворога

Протягом доби авіація сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 1 пункту управління та 1 артилерійському засобу противника.