Ситуація на фронті сьогодні 10 лютого

Російські обстріли

Протягом минулої доби відбулося 111 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 73 авіаційних удари, здійснив 76 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали:

Леонівка Чернігівської області ;

; Юнаківка, Яблунівка, Кіндратівка Сумської області ;

; Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане, Березники, Нестерне Харківської області ;

; Білогорівка Луганської області ;

; Терни, Новомихайлівка, Вугледар Донецької області ;

; Роботине Запорізької області ;

; Червоний Маяк, Кринки, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 22 атаки окупантів неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 12 атак біля Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 19 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога південніше Золотої Ниви Донецької області та північніше Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Новопокровки, Вербового та в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 393 290 військових.