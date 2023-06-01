Ситуація на фронті сьогодні 1 червня

Українські військові відбили 19 ворожих атак на сході та уразили зенітно-ракетний комплекс російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Обстріли росіян

Протягом доби окупанти завдали 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер"по Києву, усі з яких були знищені. Вони також завдали двох ударів із зенітних керованих ракет С-300 по Харкову.

Загарбники також завдали 36 авіаційних ударів та здійснили близько 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти. Також пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

При цьому ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на передовій

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби Сили оборони відбили 19 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань не зафіксовано.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Зокрема, загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка у Харківській області.

На Куп’янському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області.

Окрім того, під артилерійські та мінометні обстріли потрапили Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного в Донецькій області.

Під артилерійські атаки потрапили населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.

На Бахмутському напрямку загарбники стріляли з авіації в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни не проводили наступальних дій. При цьому завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області.

Ворог також обстріляв з артилерії населені пункти Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Там же окупанти завдали авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії. Били з авіації в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Окупанти також обстрілювали населені пункти Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Втрати ворога

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також два - по ЗРК ворога.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один пункт управління, один ЗРК, п'ять артилерійських підрозділів на вогневій позиції, дев'ять районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Зазначимо, що за минулу добу українські захисники ліквідували ще 460 росіян. При цьому з початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила понад 208 тисяч своїх військових.

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