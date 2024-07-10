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Ситуація на фронті напружена, але контрольована. Від початку доби 92 бої, - Генштаб

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на полі бою залишається напруженою, але контрольованою. Від початку доби, 10 липня, зафіксовано 92 бойових зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку ворог тричі намагався атакувати поблизу Вовчанська та Глибокого. 

На Куп'янському напрямку росіяни три рази штурмували неподалік Берестевого. Усі атаки були відбиті. 

На Лиманському напрямку терористи чотири рази атакували позиції Сил оборони поблизу Григорівки, Іванівського та Часового Яру. Два бої завершено, ще два - тривають.

На Торецькмоу напрямку відбито 14 атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Наразі один бій продовжується. 

На Покровському напрямку ворог атакував у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. Відбито 19 атак, ще 12 боїв точаться. 

На Курахівському напрямку відбито чотири атаки, ще дві тривають поблизу Невельського та Красногорівки. 

На Времівському напрямку відбито три штурми ворога неподалік Урожайного та Макарівки. Наразі триває бій у районі Водяного. 

На Гуляйпільському напрямку терористи зазнали невдачі поблизу населеного пункту Гуляйполе. 

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував. Наразі один бій продовжується неподалік Малої Токмачки. 

На Придніпровському напрямку відбито дві атаки в районі Кринок. 

Втрати Росії у війні 

Протягом минулої доби втрати Росії у живій силі склали 1100 російських терористів. Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив більше 554 тисяч солдатів. 

Також вчора було знищено: 

  • 2 танки; 
  • 11 бойових броньованих машин; 
  • 36 артилерійських систем. 

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