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Ситуація на фронті і не лише: Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії

Київ, Вівторок 30 січня 2024 19:33
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Ситуація на фронті і не лише: Зеленський провів переговори з президентом Фінляндії Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з фінським колегою Саулі Нііністьо. Однією з обговорень стала ситуація на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

Зеленський розповів, що особисто подякував президентові Фінляндії за два десятки пакетів військової допомоги, потужний голос країни за вступ України до НАТО та за консолідацію міжнародної підтримки, зокрема серед країн Глобального Півдня.

Президент України наголосив, що вірить у плідну співпрацю з наступним президентом Фінляндії, якого зараз обирають у країні.

"Також обговорили ситуацію на полі бою, поточні виклики безпеки та підготовку до Глобального саміту світу у Швейцарії", - уточнив Зеленський.

Вибори президента Фінляндії

Нагадаємо, зараз у Фінляндії проходять вибори президента. У неділю, 28 січня, там завершився перший тур.

Головними претендентами на пост глави держави є колишній прем'єр-міністр Александер Стубб та колишній міністр закордонних справ Пекка Хаавісто.

Варто зауважити, що Фінляндія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, вона надає військову допомогу нашим захисникам.

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Володимир Зеленський Финляндия Саули Ниинисте
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