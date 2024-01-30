ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на фронте и не только: Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии

Киев, Вторник 30 января 2024 19:33
UA EN RU
Ситуация на фронте и не только: Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с финским коллегой Саули Ниинисте. Одной из тем обсуждений стала ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Зеленский рассказал, что лично поблагодарил президента Финляндии за два десятка пакетов военной помощи, мощный голос страны за вступление Украины в НАТО и за консолидацию международной поддержки, в том числе среди стран Глобального Юга.

Президент Украины подчеркнул, что верит в плодотворное сотрудничество со следующим президентом Финляндии, которого сейчас выбирают в стране.

"Также обсудили ситуацию на поле боя, текущие вызовы безопасности и подготовку к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - уточнил Зеленский.

Выборы президента Финляндии

Напомним, сейчас в Финляндии проходят выборы президента. В воскресенье, 28 января, там завершился первый тур.

Главными претендентами на пост главы государства являются бывший премьер-министр Александер Стубб и бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Стоит заметить, что Финляндия является союзником Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. В частности, она предоставляет военную помощь нашим защитникам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Финляндия Саули Ниинисте
NEWS
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
Кабмин утвердил новый законопроект о мобилизации. Скоро будет в Раде, - источник
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда