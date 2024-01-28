У Фінляндії завершився перший тур виборів президента
Сьогодні, 28 січня, у Фінляндії завершився перший тур президентських виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За даними голосування лідирували Олександр Стубб з результатом в 28,3% голосів. На другому місці Пекка Хаавісто з 25,8%.
На третьому місці - Юссі Халла-ахо з 16,1%, а четвертому місці - Оллі Рен з 15,5%.
Проте підрахунок голосів ще триває, й все ще може змінитись.
Що відомо про лідерів голосування
Наразі лідирує колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб, який зараз є професором і директором Інституту Європейського університету у Флоренції, обіймав кілька міністерських постів до прем’єрства у 2014-2015 роках.
Друге місце з незначним відривом зараз зайняв колишній міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто.
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