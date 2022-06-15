UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация на фронте в Украине: актуальная карта сегодня

Фото: русские оккупанты в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Появилась актуальная карта боевых действий на Украине по данным на среду, 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepStateMAP.

Судя по карте, ВСУ имеют определенные успехи на Запорожском направлении (в районе Гуляйполя), Васильевки (в направлении Орехова), Зеленодольска, Марьинки (Донецкая область), Балаклее и Чугуева (Харьковская область).

Российские оккупанты не покидают намерений захватить Славянск и Краматорск Донецкой области. Также войска сконцентрированы на Луганском направлении.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 250 оккупантов. Всего Россия потеряла в войне против Украины около 32 750 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине