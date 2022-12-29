Ситуація на фронтах зайшла в глухий кут, ми дуже чекаємо на постачання озброєнь, - Буданов

За його словами, "ситуація просто підвисла. Руху немає".

Після того, як Збройні сили України у листопаді звільнили Херсон, основні бойові дії розгортаються в районі Бахмута на Донецькій області.

На решті дільниць фронту російські війська в основному займають оборонні позиції, а настання зими та нестача наступальних озброєнь змусили українські сили знизити інтенсивність наземних операцій уздовж лінії зіткнення, що розтягнулася приблизно на 1000 км.

На думку Буданова, Росія зараз "у повному безвиході", зазнає збитків, і Кремль вже вирішив оголосити про чергову хвилю мобілізації. Однак, додає він, українській армії на багатьох напрямках, як і раніше, не вистачає ресурсів для подальшого просування вперед.

“Ми не можемо завдати їм поразки на всіх напрямках у повному обсязі. Але і вони теж не можуть. Ми дуже сильно чекаємо на нові постачання озброєнь, а також надходження більш просунутих типів озброєння”, - сказав Буданов.

Раніше глава розвідки заявив, що російська армія з початку осені почала стикатися з технічним голодом. Окупантам не вистачає різних боєприпасів, зокрема танків.

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