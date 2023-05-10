ua ru
Ср, 10 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація в енергосистемі на 10 травня: без світла споживачі в шести областях

Новость на русском →
Україна, Середа 10 травня 2023 10:26
Ситуація в енергосистемі на 10 травня: без світла споживачі в шести областях Фото: без світла споживачі у шести областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 10 травня енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Міненерго".

Водночас ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень, повідомили в прес-службі.

За даними Міненерго, за добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, за даними "Укренерго", ракетні атаки росіян увечері 8 травня та в ніч на 9 травня не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Минэнерго
NEWS
Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Майже 700 окупантів, 15 ракет та 6 дронів. Генштаб розповів про втрати РФ за добу
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії