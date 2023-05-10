Ситуація в енергосистемі на 10 травня: без світла споживачі в шести областях

Станом на 10 травня енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Міненерго ".

Водночас ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає. Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень, повідомили в прес-службі.

За даними Міненерго, за добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях.