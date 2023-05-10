Ситуация в энергосистеме на 10 мая: без света потребители в шести областях

На 10 мая энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности. Без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Минэнерго ".

В то же время враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий "Харьковоблэнерго" в области. Погибших и пострадавших в персонале нет. Спасатели и представители предприятия проводят обследование, чтобы определить объем повреждений, сообщили в пресс-службе.

По данным Минэнерго, за сутки в Украине удалось вернуть свет 8 тысячам потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Донецкой областях.