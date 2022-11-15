UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ситуація з електропостачанням критична: стали відомі наслідки ударів по Київській області

Фото: стали відомі наслідки ударів по Київській області (ОК Північ)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали ракетних ударів по території Київської області. Внаслідок цього склалася критична ситуація з електропостачанням в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Київської ОВА Олексія Кулеби.

"РФ завдала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. На жаль, маємо прильоти в Київській області. Склалася критична ситуація з електропостачанням", - йдеться у заяві.

За словами Кулеби, всі лікарні та об’єкти критичної інфраструктури наразі працюють. Вони забезпечені альтернативним джерелом живлення.

"Також введені екстрені обмеження електрики. Спостерігаємо й проблеми зі зв’язком - користуйтеся національним роумінгом. Відновлювальні роботи тривають", - додав Кулеба.

За словами очільника області, усі працюють на своїх місцях, щоб якнайшвидше подолати наслідки обстрілів.

Нагадаємо, що у небі Київської області сьогодні, 15 листопада, українські сили ППО збили кілька ворожих об'єктів.

Пізніше стало відомо, що російська ракета влучила у будинок в Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьВійна в Україні