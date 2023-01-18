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Ситуація в економіці ЄС покращується: блок уникне рецесії завдяки падінню цін на газ

Фото: віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Європейський Союз може уникнути цьогорічної рецесії, оскільки ціни на газ знижуються, а витрати фонду відновлення поповнюють економіку, заявив Bloomberg TV віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президент Єврокомісії Валдіса Домбровскіса Bloomberg TV.

"З осені ми спостерігаємо деякі позитивні ознаки", - сказав Домбровскіс. Він додав, що ціни на енергоносії "нижчі, ніж очікувалося раніше, тому що наші газові сховища були заповнені на початку зими", а погода була відносно м'якою.

Домбровскіс також вказав на обмеження цін на російську нафту та реакцію ЄС на кризу, включаючи план відновлення, який допомагає економікам країн-членів. "Таким чином, ми справді очікуємо на більш незначніший економічний спад наприкінці року, ніж очікувалося раніше, можливо, ми також зможемо уникнути технічної рецесії", - сказав він.

Домбровскіс сказав, що інфляція "схоже, досягла піку, вона помітно знизилася в грудні", але він зазначив, що "базова інфляція залишається все ще високою, тому так, є позитивні ознаки, але ми повинні зберігати пильність".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявив агентству Bloomberg, що він упевнений, що найбільша економіка Європи уникне цьогорічної рецесії, попри відсутність поставок енергоресурсів з Росії. Німеччина переживає зимову енергетичну кризу в кращій формі, ніж побоювалися лише кілька тижнів тому, і Шольц сказав, що диверсифікація постачання газу має вирішальне значення для підтримки економіки.

Нагадаємо, під технічною рецесією розуміється зниження реального ВВП протягом двох кварталів поспіль.

Як повідомляло РБК-Україна, плани російського президента Володимира Путіна натиснути на Європу за рахунок використання енергії як зброя зазнали невдачі.

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