"Ситуація дуже стресова". Пушіч обговорить своє майбутнє з керівництвом "Шахтаря"

Боснійський фахівець – не чужий у Нідерландах. Тому, прибувши на поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів між місцевим ПСВ та "Шахтарем", дав розгорнутий коментар одному з провідних ЗМІ країни.

Він, зокрема розповів, про труднощі, які в період воєнного часу переживає український футбол. Повідомив, що деякі матчі через повітряні тривоги доводиться проводити по кілька годин і навіть переносити на пізніший термін.

Тренер поділився, що в суто футбольному відношенні, він цілком задоволений роботою в "Шахтарі":

"Ми будуємо цікавий колектив. "Шахтар" – команда Ліги чемпіонів, у якій найбільше власних вихованців. Сім-вісім молодих українських хлопців, які роблять великі кроки. Також залучили п’ятьох молодих бразильців. Команда дуже прогресує".

Втім, зважаючи на загальну ситуацію, він має намір поспілкуватися із керівництвом "Шахтаря" щодо свого майбутнього.

" Під час зимової паузи я сяду з клубом за стіл переговорів. Збираюся добре подумати, що робити. Ситуація дуже стресова в багатьох відношеннях", – сказав Пушіч.

Маріно Пушіч і "Шахтар"

Уродженець Боснії та Герцеговини Пушіч левову долю кар'єри гравця та тренера провів у Нідерландах. Він має громадянство цієї країни.

Очолив "Шахтар" у жовтні 2023 року, змінивши на посаді нідерландського фахівця Патріка ван Леувена. Виграв з командою чемпіонат та Кубок України. На євроарені посів третє місце у групі ЛЧ, що дало путівку до Ліги Європи. У раунді плей-офф цього турніру команда поступилась марсельському "Олімпіку".

До переходу в "Шахтар" працював у Нідерландах у зв'язці з Арне Слотом. Спочатку в АЗ, потім – у "Фейєнорді". Після відходу Слота в англійський "Ліверпуль" розглядався, як один з претендентів на місце головного тренера ротердамського клубу. Також мав пропозицію відновити тандем зі Слотом у "Ліверпулі".