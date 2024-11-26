"Ситуация очень стрессовая". Пушич обсудит свое будущее с руководством "Шахтера"

Боснийский специалист – не чужой в Нидерландах. Поэтому, прибыв на поединок 5-го тура Лиги чемпионов между местным ПСВ и "Шахтером", дал развернутый комментарий одному из ведущих СМИ страны.

Он, в частности, рассказал о трудностях, которые в период военного времени переживает украинский футбол. Сообщил, что некоторые матчи из-за воздушных тревог приходится проводить по несколько часов и даже переносить на более поздний срок.

Тренер поделился, что в сугубо футбольном отношении, он вполне доволен работой в "Шахтере":

"Мы строим интересный коллектив. "Шахтер" – команда Лиги чемпионов, в которой больше всего собственных воспитанников. Семь-восемь молодых украинских ребят, которые делают большие шаги. Также привлекли пятерых молодых бразильцев. Команда очень прогрессирует".

Впрочем, ввиду общей ситуации он намерен пообщаться с руководством "Шахтера" относительно своего будущего.

"Во время зимней паузы я сяду с клубом за стол переговоров. Собираюсь хорошо подумать, что делать. Ситуация очень стрессовая во многих отношениях", – сказал Пушич.

Марино Пушич и "Шахтер"

Уроженец Боснии и Герцеговины Пушич львиную долю карьеры игрока и тренера провел в Нидерландах. У него есть гражданство этой страны.

Возглавил "Шахтер" в октябре 2023 года, сменив в должности нидерландского специалиста Патрика ван Леувена. Выиграл с командой чемпионат и Кубок Украины. На евроарене занял третье место в группе ЛЧ, давшее путевку в Лигу Европы. В раунде плей-офф этого турнира команда уступила марсельскому "Олимпику".

До перехода в "Шахтер" работал в Нидерландах в связке с Арне Слотом. Сначала в АЗ, потом – в "Фейенорде". После ухода Слота в английский "Ливерпуль" рассматривался как один из претендентов на место главного тренера ротердамского клуба. Также у него было предложение возобновить тандем со Слотом в "Ливерпуле".