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Ситуация очень сложная. Часть Кривого Рога может остаться без воды

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Украина, Пятница 16 июня 2023 13:31
Ситуация очень сложная. Часть Кривого Рога может остаться без воды Фото: мэр Кривого Рога Александр Вилкул (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС и обмеления водохранилища часть Кривого Рога может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через 1,5 месяца.

Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на мэра города Александра Вилкула в Facebook.

"Ситуация с водой сложная. Очень сложная. Резерва в Южном водохранилище осталось на 1,5 месяца", - сказал он.

По его словам, уровень в Каховском водохранилище падает "и ясно, что в ближайшие годы оттуда воды не будет".

"Нужно сделать в аварийном режиме то, чего никто никогда не делал. Экономия воды в ближайшие месяцы будет только увеличиваться. И риск того, что часть города на время останется без водопроводной воды, как сейчас Марганец и Покров - высокий", - добавил Вилкул.

Как сообщало РБК-Украина, после подрыва 6 июня Каховской ГЭС в Кривом Роге ввели ограничение на потребление и подачу воды. В городе провели оценку ситуации и ввели план, включающий технические и организационные мероприятия. В частности, технические мероприятия включают прокладку труб, создание новых водозаборов и новых насосных станций.

Напомним, 70% водоснабжения Кривого Рога шло от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное". Остальные 30% не пострадают, поскольку получают воду из других источников.

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Кривой Рог Каховская ГЭС
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