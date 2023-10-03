Ситуація дуже серйозна. Кличко заявив, що опалювальний сезон в Києві під загрозою зриву

"Київрада в четвер звернеться до уряду щодо погашення заборгованості держави перед столицею (так само, як і перед усіма громадами) по компенсації різниці в тарифах на тепло і водопостачання. Інакше опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву", - розповів він, додавши, що "ситуація, насправді, дуже серйозна".

За словами мера столиці, заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль, на сьогодні, зокрема перед Києвом, становить 6,8 млрд гривень.

"А по всій країні - 36 млрд гривень! Тобто, місцева влада тарифи для населення не підвищувала, тим часом як зросла вартість усіх складових тарифу. Уряд обіцяв цю різницю компенсувати, президент давав доручення. Але коштів ми поки так і не дочекалися", - пояснив Кличко.

Наразі, за його словами, теплопідприємства працюють із шаленими збитками і не може місто самотужки перекривати такі колосальні кошти.

"Тому в четвер на сесії Київради маємо ухвалити таке звернення до уряду", - констатував Кличко.

Раніше цю проблему вже порушували в Асоціації міст України. У відповідній заяві АМУ йшлося про те, що підприємства Теплокомуненерго (ТКЕ) по всій країні змушені припинити постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство. Це відбувається через брак коштів на подачу тепла, газу для бюджетників та населення за спеціальними цінами.