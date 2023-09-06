Кабмін звинувачують у зриві підготовки опалювального сезону
Підприємства Теплокомуненерго (ТКЕ) по всій країні вимушені припинити постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство. Це відбувається через нестачу коштів на подачу тепла, газу для бюджетників і населення за спеціальними цінами, що викликано діями уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Асоціації міст України (АМУ).
"Місцеве самоврядування б’є на сполох: гарячу воду відключають уже, коштів на подачу тепла немає, газу для бюджетників і населення за спеціальними цінами немає теж. За місяць до початку опалювального сезону, підприємства ТКЕ всієї України вимушені припиняти постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство", - йдеться в заяві АМУ.
В АМУ повідомляють, що підприємства ТКЕ з 1 вересня завдяки діям Уряду відключили від режиму покладання спеціальних зобов’язань (ПСО), тобто скасували гнучкі умови, які дозволяли стабільно працювати.
"Гарячої води вже немає, а тепла за таких умов не буде, бо: постанова уряду від 22 серпня 2023 року № 896 позбавила можливості підприємства придбання природного газу за режимом ПСО для надання населенню послуг; уряд не відшкодував 36 млрд грн з різниці в тарифах і в підприємств немає коштів для розрахунків з газопостачальними компаніями; уряд ініціює вилучення 4% ПДФО з доходів місцевих бюджетів, щоб муніципалітети не стримували тарифи, допомагаючи підприємствам теплопостачання", - зазначають в АМУ.
В заяві також наголошується, що голови громад-членів Асоціації міст України, запропонували прем’єр-міністру України зустрітись та напрацювати спільні рішення для уникнення зриву опалювального сезону 2023/24 років.
"Без термінових змін до Постанови № 896 неможливо вирішити критичні питання забезпечення надання послуг теплопостачання та гарячого водопостачання населенню, відповідно слід очікувати зриву опалювального сезону, а без збереження 4% ПДФО в бюджетах громад тарифи на тепло стрімко підвищаться або буде припинено опалення”, - резюмується в заяві АМУ.
Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулась до президента, уряду та парламенту щодо збереження в державному бюджеті на наступний рік "військового" ПДФО та загалом 64% ПДФО у місцевих бюджетах. Вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб зруйнує систему оборони країни, йдеться у зверненні.
Також АМУ закликала центральну владу легалізувати витрати муніципалітетів на оборону й дати можливість ще більше допомагати військовим без загрози кримінальної відповідальності.