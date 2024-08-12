Ситуація "дуже напружена": у Курській області закликали евакуюватись з ще одного району

Голова Бєловського району Курської області закликав місцеве населення до евакуації. Водночас даний процес російська влада фактично поклала на самих цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зокрема, голова Бєловського району Ніколай Волобуєв наголосив, що ситуація там "дуже напружена".
"Хто може - самостійно прибути до пункту збору села Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмено Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території, переконливе прохання до всіх жителів покинути район", - зазначив він в повідомленні.
Варто зауважити, що даний район включає у себе понад три десятки населених пунктів. Водночас же цивільному населенню пропонується евакуація тільки в одному із них, до якого вони ще мають добратися, або ж вирішувати дане питання цілковито самостійно.
Минулого тижня у вівторок, 6 серпня, росіяни заявили про прорив кордону з боку України в Курській області, що межує із Сумською. Від початку було заявлено про стрімке просування ДРГ вглиб населеними пунктами.
На тлі цього одразу в трьох регіонах Росії днями раніше було введено режим контртерористичної операції (КТО). Мова йде про Брянську, Курську та Бєлгородську області.
Нагадаємо, згідно із заявою в.о. губернатора регіону Олексія Смирноа, 10 серпня українські ДРГ зайшли на територію Бєловського району.
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