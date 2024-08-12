Ситуація "дуже напружена": у Курській області закликали евакуюватись з ще одного району

Зокрема, голова Бєловського району Ніколай Волобуєв наголосив, що ситуація там "дуже напружена".

"Хто може - самостійно прибути до пункту збору села Довгі Буди в сільраду або в населений пункт Бушмено Обоянського району. Будуть надані автобуси. Хто ще залишився на території, переконливе прохання до всіх жителів покинути район", - зазначив він в повідомленні.

Варто зауважити, що даний район включає у себе понад три десятки населених пунктів. Водночас же цивільному населенню пропонується евакуація тільки в одному із них, до якого вони ще мають добратися, або ж вирішувати дане питання цілковито самостійно.

Фото: карта Бєловського району Курської області з зазначенням точки евакуації (www.google.com/maps/place)