Ситуация на дорогах из-за непогоды: ограничения для фур действуют в четырех областях

"По информации Службы автомобильных дорог (САД), с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжает действовать ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ровенской областей", - говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от САД привлечено более 1 тыс. 490 человек и 1 тыс. 153 ед. техники.

В ГСЧС отчитались, что в воскресенье, 14 февраля, в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областях силами спасателей было расчищено более 240 км автодорог.

На подъездах к Киеву продолжают функционировать 8 пунктов обогрева.