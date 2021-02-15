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Ситуація на дорогах через негоду: обмеження для фур діють в чотирьох областях

Автор: РБК-Україна

Обмеження руху вантажівок, запроваджені для прибирання снігу на дорогах, наразі діють у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях. При цьому проїзд по дорогах загального користування забезпечено.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на інформацію Укравтодору.

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"За інформацією Служби автомобільних доріг (САД), з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянка доріг Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Рівненської областей", - йдеться в повідомленні.

Для розчищення доріг від САД залучено понад 1 тис. 490 осіб та 1 тис. 153 од. техніки.

У ДСНС відзвітували, що у неділю, 14 лютого, у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Хмельницькій областях силами рятувальників було розчищено понад 240 км автодоріг.

На в'їздах до Києва продовжують функціонувати 8 пунктів обігріву.

Нагадаэмо, відсьогодні у Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.

Крім того, раніше повідомлялося, як регіони України справляються з наслідками снігопадів, які на цьому тижні призвели, зокрема, до транспортного колапсу.

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