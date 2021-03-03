Ситуация на дорогах Киева: как вечером не попасть в пробки (карта)
В Киеве вечером наблюдается существенное затруднение движения. Пробки имеют место на главных транспортных артериях столицы.
Об этом свидетельствуют данные Google maps.
В частности, огромные пробки наблюдаются на бульваре Дружбы народов, Леси Украинки, улице Джона Маккейна, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы, улице Саперно-Слободской, Железнодорожном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, Большой Житомирской, Крещатике.
Затруднено движение по Гаванскому мосту. На других переправах ситуация с трафиком нормальная.
На левом берегу существенный затор тянется по бульвару Перова. Также проблемы с трафиком - на Бориспольском шоссе.
Ранее сообщалось, что с 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничивается движение транспорта. Это эт'связано с началом капитального ремонта.
Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.
Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская.
Работы выполнят в комплексе с обновлением улицы Борщаговской.