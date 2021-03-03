ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація на дорогах Києва: як ввечері не потрапити в затори (карта)

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 18:05
Ситуація на дорогах Києва: як ввечері не потрапити в затори (карта) Фото: затори в Києві (РБК Україна)
Автор: Андрій Василюк

У Києві ввечері спостерігаються суттєві ускладнення руху. Затори мають місце на головних транспортних артеріях столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

Зокрема, величезні затори спостерігаються бульварі Дружби народів, Лесі Українки, вулиці Джона Маккейна, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі, проспекті Перемоги, вулиці Саперно-Слобідській, Залізничному шосе, бульварі Тараса Шевченка, Великій Житомирській, Хрещатику.

Ускладнено рух Гаванським мостом. На інших переправах ситуація з трафіком нормальна.

На лівому березі суттєвий затор тягнеться бульваром Перова. Також проблеми з трафіком - на Бориспільському шосе.

Ситуація на дорогах Києва: як ввечері не потрапити в затори (карта)

Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежується рух транспорту. Це пов'язано із початком капітального ремонту.

Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська.

Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство пробки
NEWS
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
Кулеба відреагував на висловлювання прем'єра Словаччини про Закарпаття
DAILY
Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК