Ситуація на дорогах Києва: як ввечері не потрапити в затори (карта)

У Києві ввечері спостерігаються суттєві ускладнення руху. Затори мають місце на головних транспортних артеріях столиці.

Про це свідчать дані Google maps .

На лівому березі суттєвий затор тягнеться бульваром Перова. Також проблеми з трафіком - на Бориспільському шосе.

Ускладнено рух Гаванським мостом. На інших переправах ситуація з трафіком нормальна.

Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежується рух транспорту. Це пов'язано із початком капітального ремонту.

Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська.

Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.