UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ситуация на Донбассе: украинский военный получил ранение

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики вчера 80 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а сегодня зафиксировано уже 8 нарушений "тишины". Получил ранение один украинский военный.

Об этом заявил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По состоянию на 9 утра на Донбассе зафиксировано 8 нарушений "тишины".

"Все они с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение, его состояние удовлетворительное", - сообщил Ковальчук.

Напомним, за минувшие сутки, 20 февраля, боевики 80 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассООС