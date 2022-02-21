Ситуація на Донбасі: український військовий отримав поранення

Бойовики вчора 80 разів обстрілювали українські позиції на Донбасі, а сьогодні зафіксовано вже 8 порушень "тиші". Отримав поранення один український військовий.
Про це заявив на брифінгу начальник пресслужби Об'єднаних сил Павло Ковальчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.
Станом на 9 ранку на Донбасі зафіксовано 8 порушень "тиші".
"Всі вони з застосуванням забороненого мінськими домовленностями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення, його стан задовільний", - повідомив Ковальчук.
Нагадаємо, за минулу добу, 20 лютого, бойовики 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.