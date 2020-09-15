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Ситуация на Донбассе не помешает Украине стать членом НАТО

Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Нынешняя ситуация на Донбассе не помешает Украине войти в НАТО. Сейчас в составе Альянса находится много стран с территориальными конфликтами.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что тезис о том, что ситуация на Донбассе может помешать Украине вступить в НАТО, является пропагандистским.

"Среди членов НАТО есть много стран с территориальными конфликтами. Даже есть страны НАТО, у которых между собой есть спорные территориальные вопросы. Кстати, Германия была принята в НАТО, несмотря на то, что часть ее территории (ГДР) была оккупирована Советским Союзом", - сообщила Стефанишина.

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Вице-премьер уточнила, что более точная информация о сроках вступления в Альянс станет известной в следующем году. Также Стефанишина уверена, что блокировка комиссии Украина-НАТО со стороны Венгрии не может длиться вечно.

"Есть бешеный спрос на высокий политический диалог между Украиной и НАТО. Как показывает практика, при наличии такого спроса инструменты и методы найдутся", - добавила она.

Напомним, 12 июня Украина получила новый статус партнерства НАТО с расширенными возможностями (EOP).

При этом Венгрия продолжила блокировать заседание комиссии Украина-НАТО, требуя от украинского правительства обеспечить права нацменьшинств в стране.

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