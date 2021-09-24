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Ситуация на Донбассе: оккупанты стреляли из минометов, ВСУ давали ответ

Автор: Дмитрий Левицкий

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается неспокойной. Оккупационные войска с начала суток 8 раз нарушали режим "тишины", применив при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Украинские позиции возле Новолуганского были обстреляны минометами 120-го и 82-го калибров и ручными противотанковыми гранатометами. Возле Светлодарска и Золотого оккупанты вели прицельный огонь из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

Боевики стреляли и вблизи Лебединского и Водяного. Там оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А возле населенных пунктов Водяное и Широкино наемники с помощью двух беспилотников осуществили сброс на украинские позиции зарядов к гранатомету.

"Потерь среди украинских защитников нет. Военнослужащие вели ответный огонь, применяя разрешенное минскими договоренностями вооружение", - заявили в штабе.

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Вооруженные силы УкраиныДонбассООСБоевики на Донбассе