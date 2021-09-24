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Ситуація на Донбасі: окупанти стріляли з мінометів, ЗСУ давали відповідь

Автор: Дмитро Левицький

Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається неспокійною. Окупаційні війська з початку доби 8 разів порушували режим "тиші", застосувавши при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Українські позиції біля Новолуганського були обстріляні мінометами 120-го та 82-го калібрів та ручними протитанковими гранатометами. Біля Світлодарська та Золотого окупанти вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики стріляли і поблизу Лебединського та Водяного. Там окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А біля населених пунктів Водяне та Широкине найманці за допомогою двох безпілотників здійснили скидання на українські позиції зарядів до гранатомету.

"Втрат серед українських захисників немає. Військовослужбовці вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння", - заявили у штабі.

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