Ситуація на Донбасі: окупанти стріляли з мінометів, ЗСУ давали відповідь

Українські позиції біля Новолуганського були обстріляні мінометами 120-го та 82-го калібрів та ручними протитанковими гранатометами. Біля Світлодарська та Золотого окупанти вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї та станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики стріляли і поблизу Лебединського та Водяного. Там окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А біля населених пунктів Водяне та Широкине найманці за допомогою двох безпілотників здійснили скидання на українські позиції зарядів до гранатомету.

"Втрат серед українських захисників немає. Військовослужбовці вели вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння", - заявили у штабі.