UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС

Автор: Анастасия Рокитна

Боевики на Донбассе, по состоянию на 12:00, семь раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, сообщают в Минобороны.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик обстреливали позиции и ООС из минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым провокациям.

Кроме того, у президента России Владимира Путина ответили, что перемещение войск российской территорией не должно беспокоить соседние страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС
Читайте также
Кулеба назвал ключевые ожидания от администрации Байдена
Кремль об обострении на Донбассе: действительность весьма пугающая
Стратегию экономического развития Донбасса направят на утверждение Кабмина до июля
Прогноз погоды