Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС

Боевики на Донбассе, по состоянию на 12:00, семь раз нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение украинский военный.
На Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, сообщают в Минобороны.
На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик обстреливали позиции и ООС из минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сообщении.
Ранее украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым провокациям.
Кроме того, у президента России Владимира Путина ответили, что перемещение войск российской территорией не должно беспокоить соседние страны.