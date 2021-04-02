Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС

На Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов, сообщают в Минобороны.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик обстреливали позиции и ООС из минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранение. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка сообщила, что Москва завершает подготовку мероприятий для провокации украинских военных, чтобы начать наступление вглубь территории Украины.