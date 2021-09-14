Ситуация на Донбассе обостряется: количество обстрелов растет в геометрической прогрессии

По его данным, 11 и 12 сентября четверо украинских военнослужащих погибли, 15 были ранены.

Всего за двое суток вооруженными формированиями РФ было осуществлено 47 обстрелов с применением минометов калибра 82 и 120 мм, артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов, стрелкового оружия и других средств ближнего боя.

"Я уверенно могу сказать, что на протяжении последних пяти лет такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны вооруженных формирований России я не помню", - сообщил Апполонов.

По его словам, после заключения соглашений о режиме прекращения огня, до Нового года, было более-менее.

"НВФ придерживались режима прекращения огня. Но в начале этого года, май, июнь - обстрелы растут в геометрической прогрессии", - сообщио он.