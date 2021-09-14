Ситуація на Донбасі загострюється: кількість обстрілів зростає в геометричній прогресії

За його даними, 11 і 12 вересня четверо українських військовослужбовців загинули, 15 були поранені.

Всього за дві доби збройними формуваннями РФ було здійснено 47 обстрілів із застосуванням мінометів калібру 82 і 120 мм, артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї та інших засобів ближнього бою.

"Я впевнено можу сказати, що протягом останніх п'яти років такого зухвалого застосування засобів вогневого ураження з боку збройних формувань Росії я не пам'ятаю", - повідомив Апполонов.

За його словами, після укладення угод про режим припинення вогню, до Нового року, було більш-менш.

"НВФ дотримувалися режиму припинення вогню. Але на початку цього року, травень, червень - обстріли зростають у геометричній прогресії", - повідомив він.