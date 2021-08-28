Ситуация на Донбассе обострилась: ранены трое украинских военных

Сегодня, 28 августа, вооруженные формирования Российской Федерации активизировались и осуществляют обстрелы позиций украинских защитников. В результате ранения получили трое военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
Военные получили осколочные ранения.
"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали огонь, что заставило врага прекратить огневую активность.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, ранее сообщалось об одном раненном военнослужащем на Донбассе.
Также УЗ сегодня сообщила об обстреле поезда, и что на Донбассе из-за этого ограничили движение поездов.