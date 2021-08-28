Во время обстрела российских боевиков на Донбассе ранен украинский боец
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток"
Как отмечается в сообщении, после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.
"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага", - отметили в пресс-службе.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.