ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во время обстрела российских боевиков на Донбассе ранен украинский боец

Новина українською →
Украина, Суббота 28 августа 2021 12:32
Во время обстрела российских боевиков на Донбассе ранен украинский боец Фото: в результате обстрела вооруженных формирований Российской Федерации ранен украинский боец (zsu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. В результате обстрела один военнослужащий получил проникающее осколочное ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток"

Как отмечается в сообщении, после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья - удовлетворительное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники дали адекватный ответ, прекратив огневую активность врага", - отметили в пресс-службе.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, движение поездов в Донецкой области вблизи станции Авдеевка временно ограничено из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории. Из соображений безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по ограниченным маршрутам до станций Покровск и Очеретино.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс
NEWS
Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов
Из-за обстрелов на Донбассе ограничили движение поездов
DAILY
"Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Призрак" налоговой милиции. Как будет работать БЭБ и чем недоволен бизнес