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Ситуація на Донбасі загострилась: один український військовий загинув, двоє поранені

Новини » Надзвичайні події     18.06.2020 - 07:29
Ситуація на Донбасі загострилась: один український військовий загинув, двоє поранені
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

За добу бойовики провели 14 обстрілів, застосували важке озброєння

Обстановка у зоні бойових дій на Донбасі протягом останньої доби, 17 червня, загострилась. З боку бойовиків зафіксовано 14 обстрілів, під час яких загинув один український військовий.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що окупаційні війська застосували міномети калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети, снайперську і стрілецьку зброю. У відповідь українські війська подавили агресію бойовиків. Розвідка повідомила, що одного окупанта було поранено.

Обстріли велися біля Оріхового, Кримського, неподалік Шумів, біля Луганського, Опитного, Водяного, поблизу Пищевика, Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків та Невельського.

"На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, як зазначив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, Російська Федерація загострює ситуацію на Донбасі у спробах зняти з себе міжнародні санкції.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
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