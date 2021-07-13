Ситуация на Донбассе намного ухудшилась по сравнению с 2020, - Красный Крест

По сравнению с 2020 годом гуманитарная ситуация в зоне конфликта на Донбассе намного ухудшилась. Жителям оккупированных территорий нужно предоставить доступ к вакцинам от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что сегодня глава миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт дала брифинг в оккупированном Донецке.

"Наблюдая за ситуацией, которая складывалась в прошлом году, когда после перемирия ситуация успокоилась, в этом году ситуация намного ухудшилась", - заявила она.

Она также отметила, что обсуждала гуманитарную ситуацию с главарем так называемой "Донецкой народной республики" Денисом Пушилиным. Жиллетт призвала также предоставить жителям ОРДЛО доступ к вакцине от коронавируса.