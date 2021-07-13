Ситуація на Донбасі набагато погіршилася порівняно з 2020, - Червоний Хрест

У порівнянні з 2020 роком гуманітарна ситуація в зоні конфлікту на Донбасі набагато погіршилася. Жителям окупованих територій треба надати доступ до вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс" .

Повідомляється, що сьогодні глава місії Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллетт дала брифінг в окупованому Донецьку.

"Спостерігаючи за ситуацією, яка складалася в минулому році, коли після перемир'я ситуація заспокоїлася, в цьому році ситуація набагато погіршилася", - заявила вона.

Вона також зазначила, що обговорювала гуманітарну ситуацію з ватажком так званої "Донецької народної республіки" Денисом Пушиліним. Жиллетт закликала також надати жителям ОРДЛО доступ до вакцини від коронавірусу.