Ситуация на Донбассе. Формирования РФ осуществили 17 обстрелов

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации, по состоянию на 12:00, 17 раз нарушили режим "тишины". Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на брифинг штаба ООС .

Вооруженные формирования РФ уже 17 раз нарушили режим "тишины". В частности, они обстреляли такие населенные пункты: Счастье, Гнутово, Широкино, Красногоровку, Лобачево, Марьинку, Водяное, а также позиции ООС возле Мариуполя.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем. Однако подчеркнул, что страна должна быть готова к агрессии.

Также президент Украины ответил, будет ли военное положение. Он назвал условие.